Laporan Laba Dorong Wall Street Berakhir Kokoh

New York: Saham-saham di Wall Street berakhir lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi karena para investor menyambut laporan laba perusahaan yang kuat dan data ekonomi positif.



Mengutip Antara, Jumat, 27 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 238,51 poin atau 0,99 persen, menjadi ditutup di 24.322,34 poin. Indeks S&P 500 naik 27,54 poin atau 1,04 persen, menjadi berakhir di 2.666,94 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 114,94 poin atau 1,64 persen, menjadi 7.118,68 poin.

Raksasa media sosial AS Facebook melaporkan laba dan pendapatan kuartal pertama yang mengalahkan ekspektasi pasar setelah bel penutupan pada Rabu 25 April. Saham perusahaan ditutup 9,2 persen lebih tinggi pada Kamis 26 April.



Perusahaan semikonduktor AS, Advanced Micro Devices, juga membukukan laba yang lebih baik dari perkiraan, mengirimkan sahamnya berakhir naik lebih dari 13 persen. Sejauh ini, musim laporan laba perusahaan dimulai dengan baik.







Dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan kinerja keuangan kuartal pertamanya, 81 persen telah membukukan laba yang lebih baik dari perkiraan, menurut data terbaru dari perusahaan riset AS, FactSet.



Di bidang ekonomi AS, pesanan baru untuk barang tahan lama yang diproduksi pada Maret meningkat 2,6 persen, mengalahkan perkiraan pasar, kata Departemen Perdagangan.



Departemen Tenaga Kerja melaporkan bahwa dalam pekan yang berakhir 21 April, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman mencapai 209.000, turun 24.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya. Ini adalah tingkat terendah untuk klaim awal sejak 6 Desember 1969, ketika itu mencapai 202 ribu.









