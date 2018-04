Wall Street Berakhir Menghijau Usai Turun Tajam

New York: Bursa saham Wall Street berakhir lebih tinggi pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) setelah penurunan tajam dalam perdagangan sebelumnya. Sebelumnya pada hari itu, ekuitas AS merosot luas dengan Dow merosot lebih dari 500 poin karena adanya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.



Mengutip Xinhua, Kamis, 5 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 230,94 poin, atau 0,96 persen menjadi 24.264,30. Sedangkan S&P 500 meningkat 30,24 poin, atau 1,16 persen, menjadi 2,644.69. Indeks Nasdaq Composite naik 100,83 poin, atau 1,45 persen, menjadi 7.042,11.

Tiongkok pada Rabu 4 April mengumumkan daftar produk-produk impor dari Amerika Serikat senilai USD50 miliar yang akan dikenakan tarif lebih tinggi, termasuk kedelai, mobil dan produk-produk kimia.







Langkah itu diambil setelah Pemerintah AS mengumumkan daftar usulan produk yang dikenakan tarif tambahan, yang mencakup ekspor Tiongkok senilai USD50 miliar dengan tarif yang disarankan sebesar 25 persen. Tanggal pelaksanaan akan tergantung pada saat Pemerintah AS memberlakukan tarif pada produk-produk Tiongkok, kata Kementerian Keuangan Tiongkok.



Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah AS adalah pelanggaran nyata terhadap peraturan terkait Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Diharapkan langkah itu tidak dilakukan demi kepentingan bersama.



Di bidang ekonomi, pekerjaan sektor swasta AS meningkat 241.000 pekerjaan dari Februari hingga Maret, jauh di atas konsensus pasar 185.000, menurut Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP Maret.



Sementara itu, West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei turun USD0,14 untuk menetap di USD63,37 barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni turun USD0,10 menjadi ditutup pada USD68,02 per barel di London ICE Futures Exchange.









