The Fed Mempertahankan Suku Bunga Acuan

Washington: Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan yang sejalan dengan ekspektasi pasar dan memiliki keyakinan bahwa inflasi mendekati target dua persen. Beberapa pejabat the Fed mencatat bahwa ketidakpastian seputar masalah perdagangan dapat meredam sentimen dan pengeluaran bisnis.



Selain itu, risalah pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve menunjukkan bahwa bank sentral diperkirakan menaikkan suku bunga acuan segera jika prospek ekonomi Amerika Serikat (AS) sejalan dengan ekspektasi pejabat the Fed. Sejumlah indikator perekonomian menjadi pertimbangan terutama dari sisi data tenaga kerja dan tingkat inflasi.

"Sebagian besar peserta menilai jika informasi yang masuk secara luas mengkonfirmasikan prospek ekonomi mereka saat ini, kemungkinan akan segera sesuai untuk (Federal Open Market) Komite untuk mengambil langkah lain dalam menghapus akomodasi kebijakan," kata pernyataan the Fed, seperti dikutip dari Xinhua, Kamis, 24 Mei 2018.



Dengan kepercayaan tingkat inflasi mendekati target the Fed, investor pasar sekarang secara luas memperkirakan the Fed akan menaikkan suku bunga acuan dalam pertemuan berikutnya yang dijadwalkan pada 12 dan 13 Juni. Tentu hal itu sejalan dengan perkembangan perekonomian AS dan perdagangan.







Perkembangan inflasi baru-baru ini memberi kepercayaan kepada pejabat the Fed bahwa inflasi akan naik ke target dua persen. Indeks harga untuk pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), pengukur inflasi yang disukai oleh the Fed, naik dua persen dari tahun lalu di Maret dan kenaikan terbesar sejak Februari 2017 dan memenuhi target inflasi dua persen Fed.



"Sebagian besar peserta melihat pengerasan inflasi baru-baru ini sebagai memberikan beberapa jaminan bahwa inflasi berada pada lintasan untuk mencapai simetris dua persen tujuan Komite secara berkelanjutan," kata the Fed.



Beberapa pejabat the Fed mencatat inflasi cenderung melampaui target dua persen untuk beberapa waktu, seluruh beberapa menyarankan tren yang mendasari inflasi telah berubah sedikit. Pejabat Fed membahas risiko terhadap prospek ekonomi AS, yang mencakup kemungkinan ekonomi terlalu panas, dan dampak yang tidak pasti dari stimulus fiskal.



"Sejumlah peserta melihat berbagai kemungkinan hasil untuk kegiatan ekonomi dan inflasi menjadi sangat luas, tergantung pada tindakan apa yang diambil oleh Amerika Serikat dan bagaimana mitra perdagangan AS menanggapi," pungkas the Fed.









