Gerak Harga Minyak Dunia Perkasa

New York: Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Adapun penguatan itu didukung oleh dolar Amerika Serikat (USD) yang melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya.



Mengutip Antara, Kamis, 3 Mei 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, menambahkan USD0,68 menjadi menetap di USD67,93 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli meningkat USD0,23 menjadi ditutup pada USD73,36 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sedangkan USD berada di bawah tekanan pada Rabu 2 Mei, setelah Federal Reserve AS memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya setelah mengakhiri pertemuan kebijakan moneter dua hari. Pernyataan yang dirilis setelah pertemuan, menunjukkan kepercayaan the Fed atas inflasi dan mengakui tingkat inflasi inti telah bergerak mendekati target dua persen.







Para analis mengatakan pernyataan terbaru the Fed membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga lebih banyak tahun ini. Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,15 persen menjadi 92,314 pada akhir perdagangan.



Harga minyak mendapat dukungan, karena dolar AS yang lebih lemah membuat minyak yang dihargakan dalam dolar AS lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Di sisi data, stok minyak mentah Amerika Serikat membukukan kenaikan kejutan sebanyak 6,2 juta barel dalam seminggu, menurut laporan mingguan oleh Badan Informasi Energi AS (EIA).



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 174,07 poin atau 0,72 persen, menjadi berakhir di 23.924,98 poin. Indeks S&P 500 berkurang 19,13 poin atau 0,72 persen, menjadi ditutup pada 2.635,67 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 29,81 poin atau 0,42 persen lebih rendah, menjadi 7.100,90 poin.









(ABD)