Wall Street Melonjak di Tengah Data Ekonomi

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor mencerna data ekonomi utama. Meski demikian, tetap ada risiko dari potensi terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan mitra dagang utamanya, termasuk Tiongkok.



Mengutip Xinhua, Jumat, 29 Juni 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 98,46 poin atau 0,41 persen menjadi 24.216,05. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 16,68 poin atau 0,62 persen menjadi 2,716.31. Kemudian indeks Nasdaq Composite naik 58,60 poin atau 0,79 persen menjadi 7.503,68.

Perekonomian AS melambat lebih dari perkiraan sebelumnya pada kuartal pertama, terbebani oleh belanja konsumen terlemah dalam hampir lima tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) riil meningkat pada tingkat tahunan 2,0 persen di kuartal pertama 2018, Departemen Perdagangan AS mengatakan dalam estimasi ketiga.







Sementara itu, dalam pekan yang berakhir 23 Juni, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 227 ribu atau meningkat 9.000 dari tingkat yang tidak direvisi pekan sebelumnya 218 ribu, kata Departemen Tenaga Kerja AS. Rata-rata pergerakan empat minggu 222 ribu, meningkat 1.000 dari rata-rata tidak direvisi pekan sebelumnya yaitu 221 ribu.



Wall Street terus mengawasi ketegangan perdagangan antara Washington dan mitra dagang utamanya karena ketidakpastian masih ada, para ahli mencatat. Tidak ditampik, sengketa perdagangan ini memberikan beban terhadap pergerakan di pasar saham AS, termasuk aktivitas perekonomian di dalam negeri.



Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1,1555 dibandingkan dengan USD1,1557 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3071 dibandingkan dengan USD1,3129 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7347 dari USD0,7353.









