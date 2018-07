USD Terus Bertahan di Jalur Penguatan

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat lebih lanjut pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan dapat terjadi karena para investor mempertimbangkan kesaksian pertama Ketua Federal Reserve Jerome Powell di hadapan Kongres.



Mengutip Antara, Kamis, 19 Juli 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1648 dari USD1,1663 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3063 dari USD1,3124 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7402 dari USD0,7390. Indeks USD naik 0,14 persen menjadi 95,076 pada akhir perdagangan.

Sementara itu, USD dibeli 112,85 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 112,84 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9991 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9993 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3174 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3186 dolar Kanada.



Ketua the Fed Jerome Powell mengatakan dalam sambutannya pada Selasa 17 Juli di hadapan Komite Perbankan Senat AS bahwa ekonomi AS berada di titik puncak beberapa tahun, di mana pasar kerja tetap kuat dan inflasi tetap di sekitar target the Fed 2,0 persen.



Dalam kesempatan itu, dia mengesampingkan dampak dari diskusi kebijakan perdagangan global saat ini tentang prospek pengetatan moneter lebih lanjut. Powell mengulangi pandangannya pada Rabu 18 Juli, yang ditafsirkan oleh para analis bahwa bank sentral akan terus menaikkan suku bunga pada tahun ini.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 79,40 poin atau 0,32 persen menjadi berakhir di 25.199,29 poin. Indeks S&P 500 meningkat 6,07 poin atau 0,22 persen menjadi ditutup di 2.815,62 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq turun 0,67 poin atau 0,01 persen menjadi berakhir di 7.854,44 poin.



Pembangunan dan izin mendirikan bangunan rumah baru AS jatuh pada Juni ke laju paling lambat dalam sembilan bulan, karena suku bunga kredit pemilikan rumah (hipotek) yang lebih tinggi dan biaya yang meningkat untuk tenaga kerja dan material, memberikan tekanan pada pasar perumahan, menurut Departemen Perdagangan.









