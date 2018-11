Kerugian Apple Bawa Pasar Saham AS Jatuh

New York: Pasar saham Amerika Serikat (AS) jatuh pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena penurunan tajam saham Apple membebani pasar di tengah data pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan. Selain itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga masih memberikan tekanan terhadap gerak pasar saham.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 3 November 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menurun sebanyak 109,91 poin atau 0,43 persen menjadi 25.270,83. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 17,31 poin atau 0,63 persen menjadi 2.723,06. Indeks Nasdaq Composite turun 77,06 poin atau 1,04 persen menjadi 7.356,99.

Saham Apple jatuh 6,63 persen pada penutupan, merusak sektor teknologi yang lebih luas. Pembuat ponsel pintar Amerika Serikat melaporkan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan pada Kamis. Namun, pengiriman iPhone-nya meleset dari perkiraan.







Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih rendah, dengan teknologi dan real estate turun 1,89 persen dan 0,93 persen, memimpin perlambatan. Di bidang ekonomi, total pekerjaan nonpekerjaan gaji AS meningkat 250.000 pada Oktober, dengan mudah mengalahkan perkiraan, menurut laporan oleh Departemen Tenaga Kerja.



Keuntungan pekerjaan terjadi dalam perawatan kesehatan, manufaktur, konstruksi, transportasi dan pergudangan, kata laporan itu. Jumlah uang yang diperoleh karyawan rata-rata naik 0,18 persen bulan lalu menjadi USD27,30 per jam, juga melampaui ekspektasi. Sementara itu, tingkat pengangguran AS tetap 3,7 persen pada Oktober, sesuai dengan konsensus pasar.



Laporan pekerjaan yang solid mengindikasikan ekonomi yang kuat tetapi juga menyebabkan kekhawatiran bahwa kenaikan upah dan meningkatnya tekanan inflasi akan mendorong Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga acuan pada kecepatan yang lebih cepat, para ahli mencatat.









(ABD)