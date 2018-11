Harga Emas Dunia Sentuh Titik Terendah

Chicago: Harga emas berjangka Comex New York Mercantile Exchange turun lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat.



Pelemahan emas ini terjadi karena dolar AS menguat usai Federal Reserve (Fed) mengindikasikan adanya kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Mengutip Antara, Sabtu, 10 November 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember jatuh USD16,5 atau 1,35 persen menjadi USD1.208 per ons. Angka ini merupakan yang terendah dalam satu bulan.



Sementara logam mulia lainnya, perak, untuk pengiriman Desember turun 28,30 sen dolar AS atau 1,96 persen menjadi USD14,14 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari 2019 turun USD14,3 atau 1,64 persen ke USD856 per ons.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika dolar AS menguat maka emas berjangka akan turun, karena emas yang diukur dengan dolar AS menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Adapun pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke 1,1335 dolar AS dari 1,1356 dolar AS pada sesi sebelumnya. Sementara pound Inggris turun menjadi 1,2975 dolar AS dari 1,3049 dolar AS pada sesi sebelumnya.



Selanjutnya dolar Australia turun menjadi 0,7226 dolar AS dari sebelumnya 00,7249 dolar AS. Kemudian dolar AS dibeli 113,80 yen Jepang, lebih rendah dari sebelumnya sebesar 113,98 yen Jepang.



Sedangkan dolar AS turun menjadi 1,0055 franc Swiss dari sebelumnya di posisi 1,0068 franc Swiss. Serta dolar Kanada naik tipis menjadi 1,3210 dari sebelumnya 1,3182 dolar Kanada.





(AHL)