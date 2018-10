Harga Minyak Mentah Stabil

New York: Harga minyak mentah berjangka stabil di akhir sesi Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), mengikuti pasar saham yang sedikit lebih tinggi di mana sebelumnya berayun lebih rendah pada prospek permintaan minyak yang melemah. Di sisi lain, negara anggota OPEC terus berupaya menjaga stabilitas pasar minyak dunia.



Mengutip CNBC, Sabtu, 13 Oktober 2018, minyak mentah Brent naik sebanyak 17 sen per barel menjadi USD80,43, setelah turun sebanyak 3,4 persen pada Kamis waktu setempat. Sedangkan minyak mentah AS berjangka naik sebanyak 37 sen menjadi USD71,34 per barel.

Pasar saham di seluruh dunia bangkit kembali pada Jumat waktu setempat setelah sell off multi-hari, tetapi tetap di jalur untuk kerugian mingguan terbesar mereka dalam beberapa bulan. Sementara imbal hasil obligasi Pemerintah AS naik tipis dengan USD menahan kenaikannya.



Langkah ini mendorong harga minyak berjangka untuk sedikit lebih tinggi di akhir hari setelah berada di bawah tekanan dari perkiraan permintaan yang bearish. Badan Energi Internasional mengatakan dalam laporan bulanannya bahwa pasar cukup dipasok untuk saat ini dan memangkas perkiraan untuk pertumbuhan permintaan minyak dunia tahun ini dan tahun depan.







"Ini karena pandangan ekonomi yang lemah, kekhawatiran perdagangan, harga minyak yang lebih tinggi, dan revisi data Tiongkok," kata Badan Energi Internasional, yang memberi saran kepada negara-negara industri tentang kebijakan energi.



"Pandangan yang lebih lemah telah mendapat profil yang meningkat di pasar, tetapi ada potensi untuk krisis pasokan nyata menjelang akhir tahun ini. Prospek permintaan terluka sekarang karena situasi dengan AS dan Tiongkok pada khususnya," kata John Kilduff, mitra di Again Capital Management di New York.



Kedua tolok ukur itu jatuh untuk pertama kalinya dalam lima minggu, tertekan oleh peningkatan besar dalam inventaris AS dan memudarnya kekhawatiran tentang menyusutnya pasokan global, karena terjerat sanksi AS terhadap ekspor minyak Iran. Minyak mentah AS turun 3,6 persen pada minggu ini, sementara minyak mentah Brent turun 4,1 persen.









