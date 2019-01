Dolar AS Hantam Poundsterling dan Euro

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) kembali menguat atau rebound pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), setelah merosot sebelumnya. Kondisi itu terjadi karena poundsterling Inggris dan euro melemah tertekan ketidakpastian Brexit dan data ekonomi yang suram.



Mengutip Antara, Rabu, 9 Januari 2019, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama rivalnya, naik 0,25 persen menjadi 95,9044 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1442 dari USD1,1478 pada sesi sebelumnya.

Pound Inggris turun menjadi USD1,2719 dari USD1,2769 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7139 dari USD0,7142. USD dibeli 108,63 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,60 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD naik menjadi 0,9812 franc Swiss dari 0,9794 franc Swiss, dan melemah menjadi 1,3282 dolar Kanada dari 1,3296 dolar Kanada.



Nilai komparatif euro dengan greenback memperpanjang kerugian lebih dari 0,31 persen pada perdagangan Selasa 8 Januari, setelah anggota parlemen Inggris mulai mendebat proposal Brexit yang diusulkan Perdana Menteri Theresa May.



May masih harus berusaha keras untuk menang atas lawan-lawan tangguhnya di parleman, karena parlemen Inggris dijadwalkan akan memberikan suara tentang rencana Brexit pada 15 Januari 2019.



Sementara itu, euro telah dibebani oleh data produksi industri yang lamban dari Jerman, ekonomi terbesar Eropa, sehingga meningkatkan kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan ekonomi zona euro.



Produksi industri turun 1,9 persen pada November tahun lalu, Kantor Statistik Federal Jerman mengatakan, berlawanan dengan ekspektasi pasar sebelumnya untuk kenaikan 0,3 persen dan menandai penurunan bulanan ketiga berturut-turut.





(ABD)