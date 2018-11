Negara ASEAN Sepakat Wujudkan Ekonomi Digital Terintegrasi

Singapura: Negara-negara anggota ASEAN sepakat meningkatkan ekonomi digital dengan menandatangani Perjanjian Pengembangan Niaga Elektronik (ASEAN Agreement on E-Commerce). Promosi sekaligus fasilitas inovasi dan pergerakan perniagaan bakal terintegrasi secara elektronik (niaga-el).



Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita selaku Ketua ASEAN Economic Ministers (AEM) memimpin langsung kesepakatan itu. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian pertemuan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke- 33, di Singapura, Senin, 12 November 2018.

"Perjanjian niaga-el ini merupakan perjanjian pertama di dunia yang ditandatangani dalam konteks regional Free Trade Agreement (FTA) yang bertujuan untuk memfasilitasi dan menciptakan lingkungan yang inovatif bagi perkembangan niaga-el," kata Enggar melalui keterangan resmi, Selasa, 13 November 2018.



Ketentuan pada perjanjian ini mengatur perdagangan lintas batas antar negara negara anggota ASEAN dan lokalisasi fasilitas komputerisasi. Negara-negara di kawasan ASEAN juga didorong untuk mewujudkan sistem pembayaran elektronik yang aman dan saling terintegrasi satu sama lain.



"ASEAN yakin bahwa implementasi Perjanjian ini perekonomian Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya akan tumbuh pesat,” ucap Enggar yang juga Alternate Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Council (AECC) Indonesia.



Enggar meyakini perjanjian ini akan memberi ruang bagi seluruh anggota ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasiskan niaga-el. Kebijakan nasional masing-masing yang sejalan dengan Perjanjian ini bakal diterapkan.



Dampak positif juga diyakini akan signifikan bagi Indonesia. Pada saat yang bersamaan tumbuhnya aktivitas bisnis termasuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti usaha rintisan tengah didorong. Target menjadi perekonomian digital terbesar pada 2020 juga diharapkan bakal terwujud sesuai peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik 2017-2019.



“UMKM diharapkan dapat memanfaatkan platform niaga-el di Indonesia dan ASEAN untuk dapat menembus pasar ASEAN dan global. Untuk itu, Pemerintah akan mendorong upaya peningkatan daya saing UMKM," imbuh Mendag.



Para Menteri Ekonomi ASEAN menegaskan kembali keseriusan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi melalui MEA di tengah ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan ASEAN menyelesaikan beberapa perjanjian perubahan pada masa Keketuaan Singapura tahun ini.



Perjanjian tersebut diantaranya di bidang perdagangan Blbarang (Protocol to Amend ATIGA, ditandatangani bulan Agustus lalu), perdagangan Jljasa (Protocol to Implement the 10th AFAS Package, ditandatangani bulan Agustus, dan ASEAN Trade in Services Agreement/ATISA, akan ditandatangani bulan Maret 2019) serta Investasi (The Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA, akan ditandatangani bulan Maret 2019).



"Saya berharap pelaku usaha Indonesia dapat secara aktif memanfaatkan peluang usaha dan investasi di dalam negeri dan di negara anggota ASEAN, baik di bidang barang, jasa dan investasi. Khusus untuk Perjanjian di bidang barang yang telah ditandatangani bulan Agustus lalu, pelaku usaha Indonesia baik produsen mapun pedagang trader dapat memanfaatkannya secara maksimal sejak mulai diimplementasikannya Sertifikasi Mandiri dalam melakukan ekspor di ASEAN pada Maret 2019,” tambahnya.



Para Menteri Ekonomi ASEAN juga mendorong ASEAN untuk segera menyiapkan rencana kerja dalam meningkatkan kesiapan ASEAN menghadapi Revolusi Industri 4.0. Harapan ini sejalan dengan pengembangan ekonomi di Tanah Air yang segera merealisasikan Roadmap Making Indonesia 4.0 yang fokus pada sektor industri yaitu makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan produk tekstil, elektronik dan kimia.



Berbagai program dan inisiatif pun telah dan sedang diimplementasikan melalui pembangunan science techno park (STP). Tak hanya itu, pengembangan usaha rintisan digital dan digital talentserta pengembangan kota pintar juga turut dilakukan.



Dia percaya pembahasan Revolusi Industri 4.0 sangat relevan bagi Indonesia, mengingat sejumlah program dan aksi juga telah dilakukan oleh Indonesia dan selanjutnya dapat dikerjasamakan di tingkat ASEAN untuk mendapat manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang.



Di akhir pertemuan, para Menteri mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan pembangunan Gedung Sekretariat ASEAN yang baru. Gedung itu akan mulai digunakan pada bulan Juni 2019, sedangkan gedung lama akan difungsikan sebagai kantor ASEAN-related Institution.



"Pemanfaatan Gedung Sekretariat ASEAN sebagai pusat kegiatan dan pertemuan ASEAN akan sangat positif dalam mengangkat profil Indonesia, dalam hal ini Jakarta sebagai Kota Diplomatik atau kantor pusat ASEAN sebagaimana Jenewa sebagai kantor pusat WTO. Selain tentunya, dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan aktivitas maupun pertemuan-pertemuan ASEAN yang akan datang," pungkas dia.





(SAW)