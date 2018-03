Gerak Harga Emas Dunia Perkasa

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik 1,7 persen pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal itu terjadi lantaran didorong pembelian safe haven setelah ancaman perang perdagangan antara AS dan Tiongkok semakin intensif.



Mengutip Antara, Sabtu, 24 Maret 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April bertambah sebanyak USD22,5 atau 1,7 persen, menjadi ditutup pada USD1.349,9 per ounce. Para analis mencatat bahwa sifat "safe-haven" dari logam mulia menarik bagi para investor, memberikan dukungan untuk emas selama sesi perdagangan.

Presiden AS Donald Trump pada Kamis 22 Maret menandatangani memorandum yang dapat mengenakan tarif setidaknya USD60 miliar pada impor dari Tiongkok, langkah unilateral terbaru yang menimbulkan ancaman terhadap perdagangan global.



Kementerian Perdagangan Tiongkok pada Jumat 23 Maret menegaskan akan memberlakukan tarif atas barang-barang AS, dengan para pejabat menuduh AS melanggar aturan perdagangan global. Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,36 persen menjadi 89,46 pada pukul 17.30 GMT.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS melemah maka emas berjangka akan naik, karena logam mulia itu menjadi lebih murah bagi para pemegang mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 19,5 sen atau 1,19 persen, menjadi menetap di USD16,582 per ounce. Platinum untuk penyerahan April turun USD0,7 atau 0,07 persen, menjadi ditutup pada USD948,4 per ounce.









(ABD)