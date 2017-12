Harga Minyak Melonjak Usai Ledakan Pipa di Timur Tengah

New York: Harga minyak dunia melonjak pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) setelah berita tentang sebuah ledakan di sebuah jaringan pipa minyak Libya. Adapun gerak harga minyak melonjak ke tertinggi dua setengah tahun setelah berita tersebut.



Orang-orang bersenjata yang tidak dikenal pada Selasa meledakkan sebuah jaringan pipa minyak di timur Libya, menyebabkan kemungkinan turunnya produksi minyak mentah, menurut National Oil Corporation milik Libya.

"Sebuah ledakan menabrak pipa minyak Zaqut-Sidra dari Al-Waha Co., yang menghubungkan ladang minyak dan pelabuhan minyak Sidra," kata korporasi tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Xinhua, Rabu, 27 Desember 2017.



Di sektor ekonomi, jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak Amerika Serikat (AS) tidak berubah pada total 747 rig pekan lalu, kata perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes dalam laporan mingguannya.



West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari naik USD1,50 menjadi di USD59,97 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari naik USD1,77 menjadi ditutup pada USD67,02 per barel di London ICE Futures Exchange.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average melemah sebanyak 7,85 poin atau 0,03 persen menjadi 24.746,21. S&P 500 kehilangan 4,56 poin atau 0,17 persen menjadi 2.678,78. Indeks Nasdaq Composite turun 23,71 poin atau 0,34 persen menjadi 6.936,25.









(ABD)