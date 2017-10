Wall Street Capai Level Tertinggi di Tengah Data Ekonomi

Metrotvnews.com, New York: Bursa Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup pada rekor tertinggi untuk hari ketiga berturut-turut pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi lantaran investor mencerna sejumlah laporan ekonomi.



Mengutip Xinhua, Kamis 5 Oktober 2017, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 19,97 poin atau 0,09 persen menjadi 22.661,64. Sementara S&P 500 mengalami kenaikan tipis 3,16 poin atau 0,12 persen menjadi 2.537,74. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 2,91 poin atau 0,04 persen menjadi 6.534,63.

Pekerjaan sektor swasta AS mengalami peningkatan sebesar 135.000 pada September, menandai penurunan tajam dari Agustus, menurut Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP yang dirilis. Laporan ADP sering dilihat sebagai pratinjau untuk data payroll nonfarm AS yang diawasi ketat yang akan keluar pada Jumat.







Aktivitas ekonomi di sektor non-manufaktur tumbuh pada September untuk bulan ke-93 berturut-turut, Institute for Supply Management (ISM) mengatakan. Indeks non-manufaktur ISM tercatat 59,8 persen, mengalahkan ekspektasi pasar. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang terus berlanjut di sektor non-manufaktur pada tingkat yang lebih cepat.



Ketiga indeks utama tersebut mencatat rekor tinggi pada hari Senin dan Selasa karena pasar memperbarui harapan untuk reformasi perpajakan. Administrasi Trump dan Kongres Amerika Serikat pada pekan lalu merilis sebuah kerangka kerja terpadu untuk reformasi kode pajak yang akan memotong tarif pajak untuk bisnis dan individu.



Namun, rencana tersebut tidak memiliki rincian bagaimana mengkonsolidasikan posisi fiskal dalam menghadapi pemotongan pajak yang besar. Tidak ditampik, kondisi seperti itu memberikan pengaruh tersendiri terhadap pergerakan pasar, termasuk gerak dolar Amerika Serikat (USD).









(ABD)