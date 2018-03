The Fed Sebut Terlalu Cepat Melihat Dampak Tarif Trump

Houston: Federal Reserve menilai segala macam langkah yang menyakiti hubungan Amerika Serikat (AS) dengan mitra dagang seperti Meksiko dan Kanada akan bertentangan dengan kepentingan AS. Meski demikian, Federal Reserve melihat terlalu awal memprediksi dampak dari pemberlakukan tarif impor pada baja dan alumunium.



"Sensitivitas saya adalah setiap tindakan yang bisa kita ambil sebagai sebuah negara untuk membahayakan hubungan tersebut bukan kepentingan kita," kata Presiden Federal Reserve Robert Kaplan, di Houston, seperti dikutip dari CNBC, Kamis, 8 Maret 2018.

Bahkan, ia menolak berkomentar secara langsung mengenai ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif pada impor baja dan aluminium. Ketika ditanya apakah dia akan mengubah perkiraannya terkait cerminan dampak yang diharapkan dari tarif impor tersebut, Kaplan mengatakan, tidak.







"Masih terlalu dini untuk mengatakan kebijakan apa yang akan diterapkan dan pekerjaan saya bukan untuk menganalisis atau terlalu mengomentari hipotetis," ujarnya.



Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengutuk defisit perdagangan AS dengan negara lain dan mengusulkan rencana untuk memberlakukan tarif impor yang lumayan tinggi pada impor baja dan aluminium. Hal itu mendorong respons global yang kuat dari mitra dagang Washington DC, serta kritik dari World Trade Organization (WTO).



Sejak menegaskan kembali rencananya untuk mengenakan tarif impor baja dan alumunium, Trump memperingatkan Uni Eropa akan segera menghadapi pajak besar karena gagal memperlakukan AS dengan benar saat melakukan perdagangan. Dia kemudian menegaskan bahwa perang dagang menjadi baik.









(ABD)