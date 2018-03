Toys R Us akan Tutup Seluruh Gerai di AS

New Jersey: Toko mainan Toys R Us berencana menjual atau menutup seluruh gerainya yang berjumlah 800 di seluruh Amerika Serikat (AS).



Melansir Washington Post, Kamis, 15 Maret 2018, rencana tersebut berisiko memangkas 33 ribu karyawannya. Perusahaan ini pun telah beroperasi selama enam dekade.

Berita tersebut datang secara tiba-tiba usai Toys R Us mengajukan kebangkrutan. Perusahaan tersebut telah berjuang untuk membayar utang yang menggunung mencapai USD8 miliar.



Utang tersebut sebagian besar berasal dari aksi pembelian terutang (leveraged buyout) di 2005. Sebelumnya dilaporkan bahwa pekan lalu perusahaan telah berhenti membayar kepada supliernya.



Rabu ini, mereka mengumumkan akan menutup seluruh gerainya sebanyak 100 di Inggris. Di Amerika Serikat, perusahaan tersebut mengatakan bahwa pemangkasan karyawan kemungkinan akan terjadi secara bertahap.



Musim liburan baru-baru ini telah memukul perusahaan yang berjuang untuk menemukan pijakannya bahkan saat industri ritel tengah disibukkan oleh keuntungan terbesarnya di tahun-tahun sebelumnya.



Pada Januari, peritel mengumumkan akan menutup 182 gerainya di AS, atau sekitar seperlima dari lokasi Toys R Us dan Babies R Us yang tersisa.





(AHL)