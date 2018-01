Bursa Saham Inggris Naik 0,32%

London: Bursa saham Inggris naik pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan patokan Indeks FTSE 100 naik 24,77 poin atau 0,32 persen menjadi 7.695,88 poin. NMC Health, perusahaan perawatan kesehatan multinasional, melonjak 5,48 persen. G4S dan Worldpay Group masing-masing meningkat sebesar 3,24 persen dan 3,03 persen.



Mengutip Xinhua, Jumat, 5 Januari 2018, peritel pakaian dan makanan Inggris Marks & Spencer Group adalah pemain terburuk dalam saham unggulan, dengan sahamnya turun 3,65 persen. Hammerson, perusahaan pengembangan properti dan investasi utama Inggris, turun 2,52 persen. Land Securities Group, perusahaan pengembang properti turun 2,37 persen.

Di sisi lain, bursa saham Wall Street terus meningkat pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan indeks Dow menembak di atas 25.000 poin untuk pertama kalinya. Hal itu terjadi karena investor bersorak atas data perekrutan sektor swasta Amerika Serikat (AS). Ketiga indeks utama tersebut menetapkan rekor penutupan baru pada Kamis.



Sedangkan pada penutupan, indeks Dow Jones Industrial Average naik 152,45 poin atau 0,61 persen menjadi 25.075,13. Sedangkan S&P 500 naik 10,93 poin atau 0,40 persen menjadi 2.723,99. Indeks Nasdaq Composite naik 12,38 poin atau 0,18 persen menjadi 7.077,91.



Sektor swasta AS menambahkan 250 ribu pekerjaan pada Desember, jauh di atas konsensus pasar 190 ribu, menurut National Employment Report yang dikeluarkan oleh ADP Research Institute pada Kamis. Angka ADP secara luas dilihat sebagai indikator awal untuk laporan nonfarm payrolls yang akan dirilis pada Jumat.



Sementara itu, dalam pekan yang berakhir 30 Desember, angka awal untuk klaim awal musiman disesuaikan adalah 250 ribu, meningkat 3.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada Kamis.



Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 241.750, meningkat 3.500 dari rata-rata revisi minggu sebelumnya. Indeks Kegiatan Bisnis IHS Markit AS Services yang disesuaikan secara musiman terdaftar di 53,7 di Desember, turun dari 54,5 di November namun mengalahkan perkiraan pasar 52,4.









(ABD)