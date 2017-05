Bursa Saham Asia Naik Ikuti Gerak Indeks Global

Metrotvnews.com, Singapura: Pergerakan bursa saham Asia mengikuti indeks global yang lebih tinggi pada Rabu karena pendapatan yang kuat dan data manufaktur mendorong risk appetite. Sementara ekspektasi bahwa Federal Reserve atau the Fed akan memberi sinyal kenaikan tingkat suku bunga di Juni memberi efek penguatan terhadap USD.



Mengutip Reuters, Rabu 3 Mei 2017, harga minyak dunia mengalami kenaikan lebih tinggi setelah penurunan tajam pada Selasa karena penjualan teknis di pasar yang sudah mengkhawatirkan akibat kelebihan pasokan dan menyusul kenaikan produksi dari beberapa anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Indeks MSCI yang paling luas di Asia-Pasifik berada di luar Jepang .MIAPJ0000PUS mengalami kenaikan sebanyak 0,1 persen pada awal Rabu. Sedangkan saham Australia tergelincir 0,1 persen. Sementara Hong Kong dan Korea Selatan ditutup untuk ulang tahun Budha, dan Jepang tutup selama sisa minggu ini untuk liburan Golden Week.Indeks MSCI World .MIWD00000PUS mencapai rekor tinggi semalam, sementara indeks Stoxx pan-Eropa melonjak ke level tertingginya sejak Agustus 2015 semalam karena indeks utama Eropa membukukan kenaikan."Produk Domestik Bruto (PDB) AS kuartal kedua sudah terbentuk dalam kondisi yang jauh lebih baik dan kami melihat seruan dari para ekonom untuk pertumbuhan tiga persen," kata Kepala Strategi Pasar IG Chris Craig, di Melbourne, dalam sebuah catatan.Semalam, Wall Street ditutup menguat, meski Nasdaq berjangka jatuh di samping saham Apple. AAPL dalam perdagangan diperpanjang, setelah perusahaan tersebut melaporkan penurunan penjualan iPhone mengejutkan untuk kuartal kedua.Penurunan penjualan kendaraan baru AS untuk April, menyusul Maret yang mengecewakan mendorong kekhawatiran bahwa industri ini yang telah mengalami ledakan yang hampir tidak terputus sejak 2010 mungkin akan mengalami ayunan ke bawah.Pasar sedang menunggu kabar dari the Fed, yang mengakhiri pertemuan dua harinya pada Rabu. Dengan bank sentral yang sebagian besar diperkirakan akan mempertahankan suku bunga stabil, fokusnya akan pada bahasa tentang kenaikan di masa depan.(ABD)