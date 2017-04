Anjlok 2%, Harga Minyak Mentah Terpuruk di Bawah USD50/Barel

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak mentah dunia turun lebih dari dua persen pada perdagangan Jumat waktu setempat. Ini merupakan penurunan mingguan terbesar dalam lebih dari satu bulan mengikuti pertumbuhan produksi dan persediaan AS yang mengimbangi upaya OPEC untuk mengurangi kekeringan minyak mentah global.



Reuters melansir, Sabtu, 22 April 2017, minyak mentah berjangka Brent LCOc1 menetap di USD51,96 per barel. Brent melemah USD1,03 atau dua persen di pasar perdagangan minyak.

Sementara itu, harga kontrak minyak mentah AS CLc1 berakhir menjadi USD49,62 per barel, atau turun 2,2 persen menjadi USD1,09 per barel. Volume perdagangan WTI berjangka tercatat lebih dari 665.000, melebihi rata-rata harian sebesar 525.000.Untuk pekan ini, harga minyak Brent turun tujuh persen, sementara minyak mentah AS kehilangan 6,7 persen. Itu merupakan penurunan persentase terbesar kedua yang telah menjadi tolok ukur sejak 10 Maret, ketika kekhawatiran mengenai pasokan minyak meningkat.Pada Jumat, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS menunjukkan total posisi long di minyak mentah AS meningkat dalam sepekan hingga 18 April menjadi yang tertinggi dalam lebih dari sebulan yakni sebesar 355.077. Tapi harga minyak telah merosot dalam beberapa hari terakhir, sama seperti pada Maret.Investor pun masih berharap Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk memperbarui pengurangan produksinya selama enam bulan lagi. Sebuah komite teknis anggota OPEC dan non-OPEC merekomendasikan untuk memperpanjang pemotongan hampir 1,8 juta barel per hari (bpd) pada pertemuan 25 Mei mendatang.(AHL)