Bursa Saham Asia Jatuh Akibat Penurunan Komoditas

Metrotvnews.com, Hong Kong: Bursa saham Asia mengalami penurunan untuk hari ketiga berturut-turut pada Jumat. Kondisi itu terjadi karena penurunan komoditas yang segar menimbulkan kekhawatiran tentang kesehatan ekonomi global, meskipun euro melawan kelemahan luas pada kekhawatiran tentang pemilihan Presiden Prancis.



Indeks MSCI terluas di Asia-Pasifik di luar Jepang .MIAPJ0000PUS turun 0,4 persen pada Jumat dan diperdagangkan di level terendah sejak 25 April. Hong Kong .HSI memimpin pecundang regional dengan kerugian 0,8 persen pada pembukaan perdagangan.

Sedangkan saham Australia mengalami pelemahan sebanyak 0,5 persen dengan logam dan saham terkait pertambangan memimpin penurunan. Jepang. N225 dan Korea Selatan. Pasar BE11 ditutup untuk diperdagangkan."Penurunan harga komoditas pasti memberi tahu kita bahwa ada semacam moderasi yang sedang berlangsung dalam ekonomi global dan saya akan menyarankan untuk mengambil sejumlah uang dari tabel pada tingkat ini," kata Kepala Riset Pasar Global Bank Dunia Tokyo Mitsubishi UFJ Cliff Tan, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 5 Mei 2017.Di Australia, penambang besar Rio Tinto Ltd (RIO.AX), BHP Billiton Ltd (BHP.AX) dan Fortescue Metals Group Ltd (FMG.AX) kehilangan masing-masing sebesar 1,68 persen, 2,75 persen, dan 3,22 persen.Pada Jumat, bijih besi berjangka Tiongkok DCIOcv1 turun hampir tujuh persen pada pembukaan perdagangan setelah jatuh delapan persen pada Kamis karena kekhawatiran bahwa permintaan komoditas global dapat turun tajam dalam menghadapi persediaan rekor.Tembaga bertahan di dekat posisi terendah empat bulan, menyusul penurunan satu hari terbesar dalam 20 bulan pada Kamis dan analis memperkirakan kelemahan lebih lanjut. Tembaga tiga bulan di London Metal Exchange CMCU3 naik 0,3 persen menjadi USD5.555 per ton.(ABD)