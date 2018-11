Federal Reserve Pertahankan Suku Bunga Acuan

Washington: Federal Reserve mempertahankan tingkat suku bunga acuan, sejalan dengan ekspektasi pasar. Meski demikian, bank sentral Amerika Serikat (AS) ini tetap berada di jalur untuk menaikkan suku bunga acuan satu kali lagi di Desember.



"The Fed memutuskan untuk mempertahankan kisaran target untuk tingkat suku bunga pada 2-2,25 persen," ungkap the Fed, dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari, seperti dikutip dari Xinhua, Jumat, 9 November 2018.

Federal Reserve menilai pasar tenaga kerja AS terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang kuat sejak pertemuan kebijakan terakhir pada September, ketika menaikkan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya pada tahun ini.



Bahkan, belanja rumah tangga terus tumbuh kuat dan pertumbuhan investasi tetap bisnis telah dimoderasi dari kecepatannya yang cepat pada awal tahun. Fed mencatat keseluruhan inflasi dan apa yang disebut inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi tetap dekat dengan target bank sentral di dua persen.







Pertemuan the Fed datang setelah Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pekan lalu bahwa ekonomi AS menambahkan 250 ribu pekerjaan atau lebih besar dari perkiraan pada Oktober, dengan tingkat pengangguran tidak berubah pada 3,7 persen, tingkat terendah dalam hampir lima dekade.



"Pertumbuhan ekonomi yang cepat terus mendorong pasar tenaga kerja yang memberikan kombinasi pertumbuhan pekerjaan yang patut ditiru, pertumbuhan angkatan kerja, dan pertumbuhan upah sekarang yang lebih cepat," kata Tim Duy, seorang profesor ekonomi di University of Oregon.



Dalam perkiraan terbaru pada September, the Fed membayangkan adanya satu kenaikan suku bunga acuan kembali pada 2018 dan tiga kali lagi menaikkan suku bunga acuan pada 2019. Bank sentral akan mengadakan pertemuan kebijakan berikutnya pada 18-19 Desember.









(ABD)