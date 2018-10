Emas Dunia Terlibas Dolar Amerika Serikat

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), tertekan oleh indeks dolar Amerika Serikat (USD) yang naik tajam. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun USD3,6 atau 0,29 persen menjadi ditutup pada USD1.227,40 per ons.



Mengutip Antara, Kamis, 18 Oktober 2018, Indeks USD, indeks greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,41 persen menjadi 95,48. Emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika USD naik, emas berjangka akan turun, karena emas yang diukur dengan USD menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.

Emas berjangka telah didukung dalam dua sesi terakhir oleh ketegangan geopolitik seputar hilangnya seorang wartawan Saudi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Adapun peningkatan USD, yang lebih lanjut menguat setelah rilis risalah dari pertemuan kebijakan moneter September Federal Reserve, menekan emas berjangka.



Sengketa perdagangan antara kekuatan ekonomi utama dan defisit anggaran Italia yang meningkat, juga memberikan dukungan tambahan terhadap logam mulia yang dipandang sebagai aset safe haven oleh investor, terutama selama terjadi gejolak pasar.



Risalah menegaskan kembali komitmen Federal Reserve untuk kenaikan tingkat yang lebih bertahap, yang mendorong USD. Akibatnya, emas berjangka memperpanjang penurunan mereka ke dalam perdagangan elektronik di sore hari.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun sebanyak 3,8 sen AS atau 0,26 persen menjadi ditutup pada USD14,633 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari 2019 turun sebanyak USD6,1 atau 0,72 persen menjadi menetap di USD840,60 per ons.





(ABD)