USD Kehilangan Tenaga Usai Pernyataan Ketua Fed

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena pernyataan dovish Ketua Federal Reserve Jerome Powell tentang penaikan suku bunga acuan, ditambah dengan data pekerjaan yang kuat mengurangi permintaan pedagang untuk safe haven.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 5 Januari 2019, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,13 persen menjadi 96,1871 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1398 dari USD1,1391 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2740 dari USD1,2629 pada sesi sebelumnya.

Sedangkan dolar Australia naik menjadi USD0,7116 dibandingkan dengan USD0,7002. Kemudian USD membeli 108,52 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 107,75 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9864 franc Swiss dari 0,9885 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3394 dolar Kanada dari 1,3480 dolar Kanada.



Powell menyatakan bank sentral AS akan tetap sabar dalam menaikkan suku bunga acuan. Dia menekankan langkah the Fed di masa depan akan tergantung pada bagaimana ekonomi AS berkembang. Artinya, penaikan suku bunga acuan akan melihat lebih dahulu bagaimana sejumlah indikator perekonomian bergerak.



Sementara itu, data pekerjaan yang optimistis membantu mengurangi kekhawatiran bahwa ekonomi AS berisiko tergelincir ke dalam resesi selama dua tahun ke depan. Sedangkan Departemen Tenaga Kerja mengatakan total pekerjaan penggajian nonpertanian AS meningkat sebesar 312 ribu pada Desember, melebihi ekspektasi pasar.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup 746,94 poin atau 3,29 persen dan berada di level 23.433,16. S&P 500 melonjak 85,05 poin atau 3,43 persen menjadi 2.531,94. Indeks Komposit Nasdaq naik 275,35 poin atau 4,26 persen menjadi 6.738,86.



Ketua the Fed Jerome Powell menenangkan kekhawatiran pasar yang tumbuh setelah Apple memangkas perkiraan pendapatan kuartalan yang menimbulkan kerugian besar di tiga indeks utama. Powell menekankan bahwa para pejabat the Fed cukup sabar dan mengawasi dengan cermat suara-suara di pasar keuangan.





(ABD)