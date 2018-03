Emas Dunia Terkerek Seiring Penaikan Suku Bunga Fed

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu lantaran dolar Amerika Serikat (USD) melemah menyusul keputusan Federal Reserve menaikkan suku bunga jangka pendek.



Mengutip Antara, Kamis, 22 Maret 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April naik USD9,6 atau 0,73 persen, menjadi USD1.321,5 per ons. Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,5 persen menjadi 89,91 pada pukul 17.30 GMT.

The Fed pada Rabu 21 Maret, seperti diperkirakan secara luas, memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin dan mengisyaratkan dua kenaikan suku bunga lagi pada 2018, dengan alasan prospek ekonomi menguat dalam beberapa bulan terakhir.



"Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja serta inflasi, Fed memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga acuan federal funds menjadi 1,5 hingga 1,75 persen," kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS melemah maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 23,4 sen, atau 1,45 persen, menjadi menetap di USD16,419 per ons. Platinum untuk penyerahan April bertambah USD5,6 atau 0,59 persen, menjadi ditutup pada USD950,6 per ons.









