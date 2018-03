Wall Street Ditutup Menguat saat Pertemuan Fed Dimulai

New York: Saham-saham di Wall Street berakhir lebih tinggi pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), saat Federal Reserve AS memulai pertemuan kebijakan moneter dua harinya yang secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga.



Mengutip Antara, Rabu, 21 Maret 2018, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 116,36 poin atau 0,47 persen, menjadi 24.727,27 poin. Indeks S&P 500 meningkat 4,02 poin atau 0,15 persen, menjadi 2.716,94 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 20,06 poin atau 0,27 persen, menjadi 7.364,30 poin.

The Fed dijadwalkan akan mengumumkan keputusan kenaikan suku bunganya pada Rabu waktu setempat atau Kamis 22 Maret waktu Indonesia. Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Maret mencapai 94,4 persen hingga Selasa sore, menurut alat FedWatch CME Group.







Sementara sebagian besar pedagang memperkirakan the Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, mereka juga akan mencari petunjuk tentang apakah bank sentral akan bertahan pada jalur untuk tiga kali kenaikan suku bunga tahun ini, atau apakah mereka mengharapkan untuk memperketat kebijakan lebih lanjut.



Ekuitas AS rebound setelah mengalami penurunan tajam di sesi sebelumnya. Ketiga indeks merosot lebih dari satu persen pada Senin di tengah gejolak politik di dalam pemerintahan Donald Trump.



Dalam berita perusahaan, saham Facebook ditutup hampir tujuh persen lebih rendah setelah laporan menunjukkan perusahaan analisis politik yang disebut Cambridge Analytica diduga mengumpulkan data tentang 50 juta profil orang-orang dari Facebook tanpa persetujuan mereka, yang secara luas dilihat sebagai indikasi lain dari masalah sistemik raksasa media sosial.









(ABD)