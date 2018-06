Emas Dunia Tertekan di Tengah Pelemahan USD

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Pelemahan itu terjadi meski dolar Amerika Serikat (USD) yang kuat sepanjang bulan telah melemah terhadap mata uang saingannya.



Mengutip Antara, Selasa, 26 Juni 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus, turun sebanyak USD1,8 atau 0,14 persen menjadi ditutup pada USD1.268,9 per ons. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,27 persen menjadi 94,265 pada pukul 20.00 GMT.

Emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika USD tertekan maka emas berjangka akan naik karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 13,1 sen AS atau 0,8 persen menjadi menetap di USD16,328 per ons. Platinum untuk penyerahan Juli turun sebanyak USD4,5 atau 0,52 persen menjadi ditutup pada USD868,8 per ons.







Indeks Kegiatan Nasional Chicago Fed (CFNAI) negatif 0,15 pada Mei, turun dari positif 0,42 pada April yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih lambat pada Mei, menurut Federal Reserve Bank of Chicago. CFNAI adalah indeks bulanan yang dirancang untuk mengukur aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan tekanan inflasi terkait.



Nilai nol pada CFNAI menunjukkan ekonomi nasional berkembang pada tingkat pertumbuhan historis rata-rata pertumbuhan dan nilai negatif menunjukkan pertumbuhan di bawah rata-rata, dan nilai-nilai positif di atas pertumbuhan rata-rata.



Sementara itu, penjualan rumah keluarga tunggal AS pada Mei berada pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 689 ribu, lapor Departemen Perdagangan AS. Angka tersebut 6,7 persen di atas tingkat April revisi 646 ribu dan mengalahkan konsensus pasar.









(ABD)