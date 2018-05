USD Menghijau Usai Ketegangan AS-Tiongkok Mereda

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan di New York pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). USD naik dengan dukungan sentimen pasar dari meredanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.



Mengutip Antara, Selasa, 22 Mei 2018, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,05 persen menjadi 93,682 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,1772 dari USD1,1775 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3414 dari USD1,3482 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7569 dari USD0,7511.







Sedangkan USD dibeli 111,10 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,67 yen Jepang pada sesi sebelumnya, serta naik menjadi 0,9978 franc Swiss dari 0,9977 franc Swiss. Namun USD turun menjadi 1,2810 dolar Kanada dari 1,2878 dolar Kanada.



Tiongkok dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama pada Sabtu 19 Mei mengenai konsultasi ekonomi dan perdagangan, berjanji tidak akan melancarkan perang dagang terhadap satu sama lain. Kedua belah pihak sepakat untuk mengambil langkah-langkah efektif guna mengurangi defisit perdagangan AS dalam perdagangan barang dengan Tiongkok.



Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan tentang kerangka sangat penting mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan mereka, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunda kemungkinan perang dagang.









(ABD)