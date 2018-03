Wall Street Turun Tipis di Tengah Data Ekonomi

New York: Wall Street berakhir lebih rendah setelah berfluktuasi pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi karena kenaikan di sektor kebutuhan konsumen dan kesehatan diimbangi oleh penurunan tajam saham Amazon dan kemerosotan berkelanjutan di saham-saham teknologi, di tengah sejumlah data ekonomi AS.



Ketiga indeks utama AS mengakhiri hari di wilayah negatif, menyusul aksi jual berbasis teknologi pada sesi Selasa 27 Maret setelah reli pada Senin 26 Maret, karena para pedagang beralih ke saham-saham defensif setelah volatilitas tinggi dalam beberapa minggu terakhir.

Mengutip Antara, Kamis, 29 Maret 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 9,29 poin atau 0,04 persen, menjadi ditutup di 23.848,42 poin. Indeks S&P 500 melemah 7,62 poin atau 0,29 persen, menjadi berakhir di 2.605,00 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 59,58 poin atau 0,85 persen, menjadi 6.949,23 poin.



Produk Domestik Bruto (PDB) riil AS meningkat pada tingkat tahunan 2,9 persen di kuartal keempat 2017, di atas konsensus pasar 2,7 persen, menurut perkiraan ketiga yang dirilis oleh Departemen Perdagangan, Rabu 28 Maret.







Revisi naik dalam PDB riil mencerminkan revisi naik untuk belanja konsumsi pribadi dan investasi persediaan swasta, kata departemen itu. PDB riil AS meningkat 2,3 persen pada 2017, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan 1,5 persen pada 2016.



"PDB kuartal keempat direvisi empat persepuluh lebih tinggi, dengan sedikit lebih dari setengahnya berasal dari konsumsi dan investasi, serta sisanya dari persediaan. Revisi itu cukup moderat sehingga tidak mungkin memiliki banyak pengaruh terhadap pasar atau Fed," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low, dalam sebuah catatan.



Dalam laporan terpisah, departemen melaporkan bahwa defisit perdagangan internasional barang datang di USD75,4 miliar pada Februari, naik USD0,1 miliar dari angka Januari. Sementara itu, indeks penjualan rumah yang pengurusannya belum selesai tumbuh 3,1 persen menjadi 107,5 pada Februari dari angka direvisi turun 104,3 pada Januari.









(ABD)