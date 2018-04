Emas Dunia Melonjak setelah Ekuitas AS Melemah

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi lantaran pasar ekuitas Amerika Serikat (AS) tak mampu mempertahankan kenaikannya.



Mengutip Antara, Kamis, 19 April 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni naik sebanyak USD4,00 atau 0,30 persen, menjadi menetap di USD1.353,50 per ounce. Pada pukul 17.24 GMT, Dow jatuh 5,87 poin atau 0,02 persen. Ketika ekuitas menurun atau kehilangan momentum, logam mulia biasanya akan naik karena permintaan safe haven.

Pada sesi sebelumnya, saham Amerika Serikat reli didukung harapan Amerika Serikat tidak dapat terseret ke dalam konflik yang lebih dalam dengan Suriah. Pada Rabu, Dow Jones Industrial Average hampir tidak bisa bertahan di wilayah positif.



Dengan akan lebih banyaknya sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia dan ketidakpastian masa depan sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, emas tetap menarik bagi para investor. Sejumlah peristiwa biasanya memberikan efek terhadap pergerakan emas.







Adapun logam mulia lain, perak, untuk pengiriman Mei naik 46,1 sen Amerika Serikat atau 2,75 persen, menjadi menetap di USD17,248 per ounce, tertinggi sejak akhir Januari. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD5,8 atau 0,62 persen, menjadi ditutup pada USD945,80 per ounce.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 38,56 poin atau 0,16 persen, menjadi ditutup di 24.748,07 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 naik 2,25 poin atau 0,08 persen, menjadi berakhir di 2.708,64 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 14,14 poin atau 0,19 persen, menjadi 7.295,24 poin.



Sebelum bel pembukaan, Morgan Stanley melaporkan pendapatan bersih sebesar USD11,1 miliar untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Maret, dibandingkan dengan USD9,7 miliar setahun yang lalu. Setelah rilis hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, saham Morgan Stanley naik 0,04 persen menjadi USD53,26 per saham.









