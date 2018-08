Harga Minyak Kembali Menguat

New York: Harga minyak dunia naik pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah merosot lebih dari dua persen di sesi sebelumnya. Di sisi lain, negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) terus berupaya mendorong harga minyak berada di level yang tinggi.



Mengutip Xinhua, Jumat, 17 Agustus 2018, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September naik USD0,45 menjadi menetap di USD65,46 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober meningkat USD0,67 menjadi ditutup pada USD71,43 per barel di London ICE Futures.

Pasar berada di bawah tekanan pada Rabu karena data resmi menunjukkan persediaan minyak mentah AS naik tak terduga pekan lalu. Administrasi Informasi Energi mengatakan dalam laporan mingguannya persediaan minyak mentah komersial AS naik 6,8 juta barel dalam seminggu hingga 10 Agustus, jauh lebih tinggi dari perkiraan pasar penurunan 2,5 juta barel.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 396,32 poin atau 1,58 persen menjadi 25.558. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 22,32 poin atau 0,79 persen menjadi 2.840. Kemudian indeks Nasdaq Composite naik 32,41 poin atau 0,42 persen menjadi 7.806,52.







Semua tiga indeks utama membukukan keuntungan yang solid karena indeks Dow Jones memiliki lompatan terbesar satu hari dalam empat bulan. Boeing dan Caterpillar, dua saham yang sensitif dalam sesi perdagangan, masing-masing naik 4,29 persen dan 3,21 persen ketika pasar ditutup.



Saham Walmart naik 9,33 persen pada Kamis waktu setempat setelah pengecer AS tersebut melaporkan pertumbuhan penjualan kuartalan yang kuat. Sentimen pasar didukung karena investor memperbarui harapan bahwa resolusi terhadap sengketa perdagangan AS-Tiongkok bisa berada di cakrawala, para ahli mencatat.



Sementara itu, jumlah klaim pengangguran awal, PHK di Amerika Serikat, adalah 212 ribu dalam pekan yang berakhir 11 Agustus, penurunan 2.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 215.500, meningkat 1.000 dari rata-rata revisi minggu sebelumnya.









(ABD)