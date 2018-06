G7 Berusaha Melawan Proteksionisme

Malbie: Para pemimpin G7 mengeluarkan janji bersama untuk memerangi proteksionisme dan memotong hambatan perdagangan pada pertemuan puncak di Kanada yang memburuk karena perselisihan mengenai pengenaan tarif AS terhadap sekutunya.



Setelah dua hari perdebatan yang sering sengit antara Amerika Serikat dan kedua tuan rumah KTT dan Eropa, G7 mengeluarkan pernyataan bersama yang berusaha memperbaiki hubungan mereka.



Ketegasan ini muncul ketika Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menegaskan dia akan maju untuk menghadapi persoalan tarif AS sebagai tanggapan terhadap langkah AS terhadap industri baja dan aluminium negaranya. Trudeau mengakui bahwa ada perbedaan besar pendapat antara negara G7 dengan Trump.



"Apa yang kami lakukan akhir pekan ini datang bersama-sama, menyingsingkan lengan baju kami dan mencari bahasa konsensus yang bisa kita semua setujui," kata Trudeau di kota La Malbaie dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 10 Juni 2018.



Trudeau kembali mengecam keputusan Trump yang mengajukan masalah keamanan nasional untuk memberlakukan tarif pada aluminium dan baja. Dia menilai ini sebagai tindakan 'menghina' para veteran perang Kanada yang telah berjuang bersama sekutu AS. Dia mengatakan kepada Trump dengan ketegasan mutlak untuk bergerak maju dalam menyusun langkah-langkah pembalasan pada 1 Juli.



"Kita akan menerapkan tarif yang setara dengan tarif yang diterapkan Amerika secara tidak adil kepada kita," jelas dia.



Trump meninggalkan KTT awal menuju pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara Selasa depan. Namun dalam sebuah tweet setelah terbang keluar dari Kanada, presiden AS itu menunjukkan bahwa dia tidak berminat untuk mundur dalam perselisihan perdagangan.



"Amerika Serikat tidak akan mengizinkan negara-negara lain untuk memberlakukan tarif besar dan hambatan perdagangan pada petani, pekerja dan perusahaan. Sementara mengirimkan produk mereka ke negara kita secara bebas pajak," jelas Trump.



"Kami telah bertahan dengan penyalahgunaan perdagangan selama beberapa dekade -dan itu cukup lama," tegas Trump.



Selama KTT, Trump dituduh berusaha melemahkan perjanjian internasional. Namun pernyataan terakhir dimulai dengan menekankan peran penting dari sistem perdagangan internasional berbasis aturan serta komitmen untuk terus memerangi proteksionisme.





(SAW)