Wall Street Parkir di Zona Hijau

New York: Saham-saham Bursa Wall Street menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan terjadi karena suasana pasar didorong oleh serangkaian laporan laba positif dari bank-bank besar termasuk Goldman Sachs dan Bank of America.



Mengutip Antara, Kamis, 17 Januari 2019, indeks Dow Jones Industrial Average naik 141,57 poin atau 0,59 persen menjadi ditutup di 24.207,16 poin. Indeks S&P 500 bertambah 5,80 poin atau 0,22 persen, menjadi berakhir di 2.616,10 poin. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 10,86 poin atau 0,15 persen, menjadi ditutup di 7.034,69 poin.

Saham melonjak 9,54 persen, kenaikan satu hari terbesar dalam sekitar 10 tahun terakhir. Bank investasi ini melaporkan hasil kuartal keempat dengan laba per saham mencapai USD6,04, secara mudah melampaui estimasi para analis.



Sementara itu, pendapatan Goldman Sachs di kuartal yang sama mencapai USD8,08 miliar, melebihi perkiraan. Bank of America juga memberikan rekor laba, mengirim harga sahamnya melonjak lebih dari tujuh persen.



Sektor keuangan S&P 500 ditutup 2,2 persen lebih tinggi, mengungguli sektor yang lain dalam indeks. Morgan Stanley, bank titan AS lainnya, dijadwalkan akan melaporkan hasil kinerja keuangan kuartal keempat pada Kamis waktu setempat.



Sejauh ini, lebih dari enam persen dari perusahaan-perusahaan S&P 500 telah melaporkan laba kalender kuartal keempat, di mana 85,3 persennya melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan, kata CNBC mengutip FactSet. Wall Street juga mencerna berita tentang pemungutan suara di Parlemen Inggris yang tidak percaya pada Pemerintahan Theresa May.









(ABD)