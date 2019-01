Apa yang Dibahas dalam Kesepakatan Perang Dagang?

Beijing: Perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok kembali bertemu untuk membahas kesepakatan perang dagang lebih lanjut.



Para pejabat dari Tiongkok dan AS diperkirakan akan membahas berbagai masalah pelik terkait perang dagang tersebut. Demikian seperti dilansir dari BBC, Senin, 7 Januari 2019.

Gedung Putih mengatakan pada Desember lalu bahwa kedua belah pihak akan menegosiasikan perubahan struktural, sehubungan dengan transfer teknologi paksa, perlindungan kekayaan intelektual, hambatan nontarif, intrusi dunia maya, serta pencurian dunia maya.



AS mengatakan praktik perdagangan "tidak adil" Tiongkok telah berkontribusi pada defisit perdagangan yang tinggi. AS pun menuduh Tiongkok telah melakukan pencurian kekayaan intelektual.



Layaknya negara-negara lain di Barat, AS juga mengkhawatirkan risiko yang ditimbulkan perusahaan Tiongkok terhadap keamanan nasional mereka.



Semakin banyak yang melihat perang dagang sebagai pertempuran untuk kepemimpinan global antara dua ekonomi terbesar di dunia itu.



Taruhannya tinggi. Ada potensi kegagalan untuk mencapai kesepakatan dari kedua negara dalam melanjutkan memajaki barang satu sama lain.



Presiden Trump mengatakan dia siap mengenakan tarif pada sisa USD267 miliar terhadap ekspor tahunan Tiongkok ke AS jika kedua belah pihak gagal menyepakati kesepakatan dalam periode gencatan senjata 90 hari.









