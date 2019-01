2019, Resesi Jadi Ketakutan Nomor Satu bagi CEO

New York: Ketika Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) di Davos mulai mendekat, sebuah survei baru terhadap lebih dari 800 CEO telah mengungkapkan bahwa para pemimpin bisnis global melihat resesi sebagai perhatian eksternal nomor satu mereka untuk 2019.



Mengutip CNBC, Sabtu, 19 Januari 2019, survei oleh kelompok riset The Conference Board mengungkapkan ancaman terhadap perdagangan global dan ketidakstabilan politik masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga. Risiko ini patut diperhatikan dan diselesaikan dengan cepat.

Risiko resesi disebut-sebut sebagai kekhawatiran nomor satu di Jepang, Tiongkok, dan Amerika Latin. Akan tetapi hanya ditempatkan oleh ketiga eksekutif Amerika. Sedangkan bagi Amerika Serikat, ancaman terhadap cybersecurity menjadi sumber kegelisahan terbesar.



Hambatan perdagangan antara AS dan Tiongkok telah menciptakan kekhawatiran bahwa perang perdagangan yang penuh dapat menggelincirkan ekonomi di seluruh dunia. Namun, di antara para eksekutif yang ditanyai di Tiongkok disebutkan masalah perdagangan berada di peringkat kedua, sementara di Amerika Serikat tingkatnya serendah keempat.



Gambaran untuk masalah bisnis internal jauh lebih jelas di antara CEO di seluruh dunia, dengan semua wilayah menempatkan daya tarik dan retensi bakat sebagai perhatian nomor satu mereka. Para CEO berharap menemukan tenaga kerja yang terampil dan mampu mendorong kinerja perusahaan.



"Ketika persaingan global meningkat sementara jumlah pekerja yang tersedia berkurang, tidak mengherankan bahwa eksekutif mengutip bakat sebagai masalah utama pada 2019 yang membuat mereka terjaga di malam hari," kata Executive Vice President of Human Capital The Conference Board Rebecca Ray.



Ada juga konsensus kuat di antara CEO bahwa teknologi baru yang mengganggu dapat mengganggu model bisnis dan pasar mereka saat ini. Bos-bos Tiongkok menonjol dalam kategori keprihatinan internal, dengan mengungkapkan ketakutan tentang bagaimana menyelaraskan kompensasi dengan kinerja bisnis ketika tekanan upah di negara itu meningkat.



Laporan WEF minggu ini, yang disebut Global Risks Report 2019, menyarankan bahwa peningkatan risiko konfrontasi politik antara negara-negara besar akan mencegah bisnis dan upaya pemerintah mengatasi masalah-masalah mendesak seperti perubahan iklim atau serangan siber.









(ABD)