Emas Dunia Jatuh Tertekan Penguatan USD

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu karena dolar Amerika Serikat (USD) menguat dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS meningkat.



Mengutip Antara, Selasa, 24 April 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, turun tajam USD14,30 atau 1,07 persen, menjadi menetap di USD1.324,00 per ounce. Indeks dolar AS, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,51 persen menjadi 90,88 pada pukul 16.46 GMT.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi para investor yang menggunakan mata uang lainnya.







Ekspektasi suku bunga lebih tinggi cenderung meningkatkan dolar AS, sehingga para investor yang mencari imbal hasil beralih dari aset-aset safe haven seperti emas, kata para analis. Tekanan tambahan terhadap logam mulia berasal dari imbal hasil surat utang atau obligasi pemerintah AS, yang telah mendekati tiga persen untuk obligasi 10-tahun.



Sementara itu, para pedagang memperhatikan dengan seksama imbal hasil obligasi Pemerintah AS. Imbal hasil obligasi 10-tahun pada Kamis telah menembus 2,9 persen, level yang memicu koreksi di pasar saham AS awal tahun ini, dan pada Senin mencapai 2,99 persen, level tertinggi sejak 2014.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 57,6 sen AS atau 3,36 persen menjadi menetap di USD16,587 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli kehilangan USD9,4 atau 1,01 persen, menjadi ditutup pada USD922,40 per ounce.









