Harga Minyak Perkasa di Tengah Perombakan Perjanjian AS-Meksiko

New York: Harga minyak naik tipis pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), didukung oleh penguatan pasar saham, pelemahan USD, serta berita bahwa Amerika Serikat dan Meksiko setuju untuk merombak Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).



Mengutip Antara, Selasa, 28 Agustus 2018, minyak mentah Brent, patokan internasional, untuk pengiriman Oktober bertambah sebanyak USD0,39 atau 0,5 persen menjadi menetap di USD76,21 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sementara itu, minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober, naik sebanyak USD0,15 atau 0,2 persen menjadi ditutup di USD68,87 per barel di New York Mercantile Exchange. Pekan lalu, WTI membukukan kenaikan mingguan 4,3 persen sementara Brent mencatat kenaikan mingguan 5,6 persen.



Para pedagang mengatakan harga mundur setelah firma intelijen pasar Genscape melaporkan bahwa persediaan di Cushing, Oklahoma, pusat pengiriman untuk WTI naik sekitar 764.800 barel dari 21 Agustus hingga Jumat 24 Agustus. USD yang lebih lemah juga membuat komoditas yang dihargakan dalam mata uang tersebut lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.







USD mundur lebih lanjut pada Senin 27 Agustus di tengah laporan bahwa Amerika Serikat dan Meksiko mencapai kesepakatan perdagangan yang mungkin membuka jalan untuk menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).



"Kesepakatan perdagangan dengan Meksiko jelas merupakan faktor yang mendukung. Membuka hambatan perdagangan tersebut meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan ekspektasi permintaan minyak," kata Analis Price Futures Group Phil Flynn, di Chicago.



Kekhawatiran bahwa negara-negara akan gagal untuk mencapai kesepakatan perdagangan bilateral telah membebani pasar minyak. Minyak mentah turun dari level tertinggi sesi itu di tengah kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi dan permintaan akan tertahan karena negara-negara itu tersandung pada negosiasi hambatan perdagangan.









