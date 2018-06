Harga Emas Dunia Capai Level Terendah

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun lebih dari dua persen pada perdagangan Jumat. Pelemahan ini terjadi karena kekuatan dolar AS dan emas gagal bertahan di atas level resisten sehingga mendorong ke level terendah di tahun ini.



Dilansir oleh Xinhua, Sabtu, 16 Juni 2018, harga kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD29,8 atau 2,28 persen menjadi USD1.278,5 per ons.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 78,2 sen atau 4,53 persen menjadi USD16,48 per ons. Platinum untuk Juli turun USD23,1 atau 2,54 persen menjadi USD887,8 per ons.



Harga emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik, emas berjangka akan turun. Pelemahan tersebut muncul setelah para investor mengkhawatirkan tentang ketegangan geopolitik baru antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya.



Meskipun terjadi beberapa penghindaran risiko di pasar, pasar emas malah memilih untuk fokus pada reli kuat dalam indeks dolar AS baru-baru ini, yang mencetak level tertingginya dalam 11 bulan pada Jumat, kata pedagang.



Indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam saingan, diperdagangkan setinggi 95,131 selama hari itu, level yang tidak terlihat sejak Juli 2017, didorong oleh optimisme ekonomi AS.





(AHL)