Kekhawatiran Perdagangan Buat Imbal Hasil Surat Utang AS Stabil

New York: Imbal hasil surat utang Pemerintah Amerika Serikat (AS) bergerak stabil pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) karena kekhawatiran perdagangan muncul kembali dan mengguncang investor. Tidak ditampik, keputusan AS dan Tiongkok yang sama-sama mengancam mengenakan tarif kembali memunculkan efek tersendiri.



Mengutip CNBC, Selasa, 19 Juni 2018, imbal hasil treasury AS 10 tahun patokan diperdagangkan di level 2,93 persen pada pukul 14:53 siang waktu setempat. Sementara imbal hasil treasury 30 tahun diperdagangkan di level 3,058 persen. Sejumlah peristiwa ekonomi biasanya memengaruhi gerak imbal hasil surat utang AS.

Pada Jumat lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan AS akan menjatuhkan tarif senilai USD50 miliar atas barang Tiongkok. Menurut Washington tindakan itu diambil mengingat pencurian kekayaan intelektual dan teknologi yang dilakukan oleh Tiongkok dan praktik perdagangan tidak adil lainnya.



Akibatnya, langkah itu memicu Tiongkok untuk melakukan pembalasan dengan mengumumkan pengenaan tarif atas barang-barang AS. Komisi Tiongkok mengenai Tarif dan Bea Kepabeanan menyatakan bahwa tarif 25 persen akan dikenakan pada awal Juli untuk produk AS senilai USD34 miliar.







Saham di kawasan Asia-Pasifik dan Eropa semua diperdagangkan di jalur merah. Bahkan, pasar saham AS juga jatuh. Presiden the Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan potensi perang dagang meredam prospek pertumbuhan ekonomi di atas tren.



"Saya memulai tahun dengan kemunduran, menyusul berlalunya reformasi pajak. Namun, optimisme itu hampir sepenuhnya memudar dan digantikan oleh kekhawatiran tentang kebijakan dan tarif perdagangan," kata Bostic.



Pidatonya muncul kurang dari seminggu setelah Federal Reserve AS memutuskan untuk meningkatkan suku bunga jangka pendeknya sebesar seperempat persen poin dan mengindikasikan dua peningkatan lagi terjadi pada akhir 2018.









(ABD)