Buffett: Pertumbuhan Ekonomi AS Lebih Kuat Sejak Krisis Keuangan

Warren Buffett, percaya ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh lebih cepat dari dua persen. Meski ekonomi AS tumbuh, namun sejumlah persoalan harus tetap diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas dan melakukan mitigasi risiko.



"Tujuh atau delapan tahun terakhir ekonomi AS memiliki rata-rata dua persen. Dan, kondisi sekarang lebih kuat (dibandingkan sejak krisis). Namun, tidak ada cara untuk mengkalibrasi. Mereka (pemerintah) punya masalah sendiri dengan penyesuaian musiman di kuartal pertama," kata Warren Buffet, dalam sebuah wawancara, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 5 Mei 2018.

Departemen Perdagangan AS pada pekan lalu melaporkan dalam pandangan awalnya di kuartal pertama bahwa kegiatan ekonomi AS melambat ke tingkat tahunan 2,3 persen. Sedangkan ekonomi AS tumbuh pada laju 2,9 persen di kuartal keempat di 2017.



Para ekonom memperkirakan pertumbuhan akan meningkat pada kuartal kedua 2018 ketika rumah tangga mulai merasakan dampak dari paket pajak pendapatan USD1,5 triliun dari Pemerintah Trump pada gaji mereka. Pemotongan pajak mulai berlaku pada Januari. Tingkat pertumbuhan tiga persen telah menjadi sasaran Presiden Donald Trump dan tim ekonominya.







"The Berkshire Hathaway Index atau aktivitas bisnis lebih kuat dari yang sudah ada. Ini telah meningkat dari tahun ke tahun setelah kepanikan keuangan," kata Buffett.



Buffett mendapat pandangan birdseye langka tentang ekonomi karena berbagai macam bisnis yang dimiliki Berkshire. Dia berbicara kepada CNBC Kamis malam dari Omaha, Nebraska, di mana puluhan ribu pemegang saham Berkshire akan berkumpul akhir pekan ini untuk pertemuan tahunan.



Buffett juga mengungkapkan kepada CNBC bahwa pada kuartal pertama, Buffett Berkshire Hathaway membeli 75 juta saham Apple yang mengejutkan. Itu menambah 165,3 juta saham yang sudah dimiliki Berkshire pada akhir 2017.



"Ini bisnis yang luar biasa. Kamu bisa menaruh semua produk mereka di meja ruang makan," pungkasnya.









