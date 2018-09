Minyak Mentah AS Menguat 1,4%

New York: Harga minyak mentah Amerika Serikat (AS) naik 1,4 persen pada perdagangan Selasa waktu setempat karena ekspansi produksi yang tidak mungkin dilakukan anggota OPEC.



Arab Saudi sekarang merasa nyaman dengan harga minyak lebih tinggi dari USD80 per barel, menurut laporan media Selasa mengutip sumber anonim dari negara itu.

Melansir Xinhua, Rabu, 19 September 2018, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober meningkat USD0,94 menjadi USD69,85 per barel di New York Mercantile Exchange.



Statistik tersebut menunjukkan bahwa ekspor minyak mentah dan kondensat oleh Iran turun sekitar 35 persen sejak April 2018.



OPEC dan mitranya belum membentuk rencana untuk meningkatkan produksi minyak mentah pada pertemuan mereka pada 16 September dan harus mendiskusikan masalah ini nanti.









(AHL)