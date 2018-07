Semester I, PDB Tiongkok Tumbuh 6,8%

erang dagang yang melibatkan USD50 miliar antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) akan memiliki dampak terbatas pada ekonomi Tion…

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah bersumpah bahwa perang dagang itu baik dan mudah untuk dimenangkan.

Pemerintah Tiongkok segera memberlakukan tarif pembalasan atas impor Amerika Serikat (AS) pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB).

Ketegangan perdagangan yang meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah memicu kekhawatiran yang meluas di kalangan p…

Kantor Bea Cukai Tiongkok mencatat surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS) tumbuh menjadi USD28,97 miliar pada Ju…

Ekonomi Amerika Serikat (AS) berada di tempat yang baik, tetapi peningkatan tarif antara Amerika Serikat dan mitra dagang dapat me…

Perang perdagangan dengan strategi saling membalas antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok dinilai tidak mungkin menyebabkan rese…

Pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa baik kinerja impor dan ekspor dengan Amerika Serikat (AS) meningkat pada paruh pertama di 201…

Ekonom Amerika Serikat (AS) Stephen Roach menilai AS dan Tiongkok berada babak awal perang dagang dan AS berada di jalur yang akan…