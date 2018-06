Kekhawatiran Ketegangan Perdagangan Buat USD Merosot

New York: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) tercatat menurun terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi karena investor khawatir tentang peningkatan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra dagang utamanya.



Mengutip Xinhua, Selasa, 26 Juni 2018, pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1703 dari USD1,1662 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3282 dari USD1,3261 di sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke USD0,7404 dari USD0,7440.

Sedangkan USD membeli 109,45 yen Jepang atau lebih rendah dari 109,98 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD merosot ke 0,9857 franc Swiss dari 0,9897 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3307 dolar Kanada dari 1,3268 dolar Kanada. Enditem



Investor semakin khawatir bahwa ekonomi global dapat terpukul dari ketegangan antara ekonomi terbesar di dunia dan mitra utamanya, kata para ahli. Tentu diharapkan ketegangan perdagangan bisa segera ditekan sedemikian rupa dalam rangka memunculkan katalis positif di perekonomian dunia.







Di sisi ekonomi, Indeks Kegiatan Nasional Chicago Fed (CFNAI) negatif 0,15 pada Mei atau turun dari positif 0,42 pada April yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih lambat pada Mei, menurut Federal Reserve Bank of Chicago.



Sementara itu, penjualan rumah keluarga tunggal baru AS pada Mei 2018 berada pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman di 689 ribu, mengalahkan estimasi pasar, lapor Departemen Perdagangan AS. Ini adalah 6,7 persen di atas tingkat April yang direvisi 646 ribu dan 14,1 persen di atas estimasi 2017 Mei.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 328,09 poin atau 1,33 persen menjadi 24.252.80. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 37,81 poin atau 1,37 persen menjadi 2.717,07. Sedangkan indeks Nasdaq Composite turun 160,81 poin atau 2,09 persen menjadi 7.532,01.









(ABD)