USD Tergelincir di Tengah Ketegangan Perdagangan

New York: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) tergelincir terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Hal itu terjadi lantaran investor bermeditasi pada ketegangan perdagangan baru yang diharapkan tidak memunculkan perang dagang.



Mengutip Xinhua, Jumat, 1 Juni 2018, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,07 persen pada 93,999 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1691 dari USD1,1655 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3290 dari USD1,3282 pada sesi sebelumnya.

Dolar Australia turun menjadi USD0,7566 dari USD0,7575. Sedangkan USD membeli 108,68 yen Jepang, lebih rendah dari 108,90 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9849 franc Swiss dari 0,9894 franc Swiss, dan itu hingga 1,2958 dolar Kanada dari 1,2876 dolar Kanada.



Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross mengatakan AS akan memberlakukan tarif pada baja dan aluminium yang diimpor dari Uni Eropa (UE), Kanada, dan Meksiko. Langkah ini hampir pasti untuk menarik respons dari Uni Eropa, yang mengancam akan membalas dengan tarifnya sendiri untuk produk-produk Amerika seperti sepeda motor, jeans, dan bourbon.







Di sisi ekonomi, dalam pekan yang berakhir 26 Mei, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 221.000, penurunan 13.000 dari tingkat tidak direvisi pekan sebelumnya sebesar 234.000, Departemen Tenaga Kerja mengatakan.



Sementara itu, Departemen Perdagangan mengatakan pendapatan pribadi AS meningkat sebesar USD49,5 miliar atau 0,3 persen pada April. Pendapatan pribadi sekali pakai meningkat USD60,9 miliar atau 0,4 persen dan pengeluaran konsumsi pribadi meningkat USD79,8 miliar atau 0,6 persen.



"Pengeluaran konsumen lebih kuat dari yang diharapkan pada April. Artinya, konsensus hari ini adalah 0,4 persen, tetapi seluruh jalanan mencari pertumbuhan PDB yang lebih kuat di beberapa titik tahun ini sebagai tanggapan terhadap pemotongan pajak. Itu tidak akan terjadi tanpa konsumsi yang lebih kuat," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low.









(ABD)