Tiongkok Tawarkan Cara untuk Cegah Perang Dagang

Metrotvnews.com, Beijing: Tiongkok akan menawarkan sebuah akses pasar bagi administrasi Trump untuk bisa lebih baik berinvestasi di sektor keuangan dan ekspor daging. Penawaran itu diharapkan bisa membantu untuk mencegah terjadinya perang dagang antara AS dengan Tiongkok.



Selain itu, Tiongkok siap untuk menaikkan plafon investasi dalam perjanjian investasi bilateral dan juga bersedia untuk mengakhiri larangan sapi impor AS. Adapun perang dagang memberikan efek negatif bagi perekonomian dunia utamanya di tengah perlambatan ekonomi global sekarang ini.

"Tiongkok siap untuk (meningkatkan investasi) tetapi negosiasi mereka ditunda (setelah kemenangan Trump di pemilu)," tulis Financial Times, mengutip seorang pejabat Tiongkok yang terlibat dalam sebuah pembicaraan, seperti dikutip dari Reuters, Selasa 11 April 2017.Sementara itu, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menyetujui rencana 100 hari baru untuk pembicaraan perdagangan. Kondisi ini penting agar sistem perdagangan tidak mendapatkan efek negatif.Namun sayangnya, Departemen Perdagangan AS tidak segera bersedia untuk berkomentar terkait hal tersebut. Sementara Kementerian Perdagangan Tiongkok tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump terlihat tidak mungkin untuk menyatakan bahwa Tiongkok merupakan manipulator mata uang. Trump dinilai tidak akan terlalu vokal untuk sekarang ini. Treasury AS harus secara radikal mengubah definisinya dari manipulasi mata uang untuk memeras Tiongkok ke dalam label pada laporan berikutnya di 14 April.Tapi, seiring waktu, administrasi Trump dapat mempertimbangkan perubahan definisi mata uang Pemerintahan Obama sebagai keuntungan. Adapun sekarang ini sejumlah kebijakan Trump dianggap terlalu frontal, termasuk rencananya untuk melakukan proteksionisme. Kondisi itu tentu diharapkan tidak terjadi.(ABD)