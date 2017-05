USD Menguat di Tengah Keputusan Fed

Metrotvnews.com, New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena para investor mempertimbangkan keputusan Federal Reserve terbaru serta data ekonomi dari negara tersebut.



Mengutip Antara, Kamis 4 Mei 2017, the Fed memutuskan untuk membiarkan suku bunga acuan tidak berubah, karena bank sentral menunggu lebih banyak data untuk menilai prospek ekonomi AS.

Di sisi ekonomi, lapangan kerja sektor swasta AS meningkat sebanyak 177.000 pekerjaan dari Maret ke April, berdasarkan penyesuaian secara musiman dan di atas konsensus pasar 175.000 pekerjaan, menurut Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP Maret.Angka ADP secara luas dilihat sebagai indikator awal untuk laporan penggajian (payrolls) nonpertanian yang akan dirilis pada Jumat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,27 persen menjadi 99,244 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro merosot menjadi sebesar USD1,0897 dari USD1,0923, dan pound Inggris turun menjadi sebesar USD1,2883 dari USD1,2924 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7440 dari USD0,7528.Dolar AS dibeli 112,64 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,05 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9938 franc Swiss dari 0,9926 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,3703 dolar Kanada dari 1.3724 dolar Kanada.(ABD)