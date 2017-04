Jumlah Cabang Bank AS Menyusut 20% dalam 5 Tahun

Metrotvnews.com, New York: Jumlah kantor cabang bank di Amerika Serikat (AS) akan mengalami penyusutan sebanyak 20 persen dalam lima tahun, menurut sebuah laporan dari perusahaan real estat komersial JLL. Meski mengalami penyusutan, namun diharapkan hal itu tidak memberi efek signifikan terhadap pergerakan bisnis.



Mengutip Reuters, Jumat 28 April 2017, pengurangan ini terjadi karena bank mencari cara untuk memotong biaya dan mendorong pelanggan mereka guna merangkul teknologi mobile banking daripada menyelesaikan transaksi dasar di dalam cabang fisik.

Industri perbankan AS dapat menghemat sebanyak USD8,3 miliar per tahun jika memangkas jumlah cabang dan mengurangi rata-rata cabang bank dari 5.000 menjadi 3.000 kaki persegi, JLL menemukan. Bank AS telah mengurangi jejak mereka sekitar delapan persen sejak krisis keuangan, dari 97.000 cabang menjadi sekitar 90.000.Sebelumnya, beberapa bank asing di Tiongkok membajak sumber daya ke dalam transaksi perbankannya usai ada kesepakatan lesu terhadap investasi sehingga mengambil pangsa pasar pesaing global. Hal ini termasuk tenaga kerja yang berada di sektor perdagangan keuangan, pengelokaan kas, dan fasilitas pembiayaan.Saat perdagangan intraregional berkembang di Asia -yang merupakan wilayah perdagangan terbesar di dunia dan perluasan jaringan rantai pasokan di luar Tiongkok- maka transaksi perbankan berjanji untuk mengimbangi perlambatan pendapatan di tempat lain. Dengan harapan, kondisi itu terus memacu laju bisnis.Sementara transaksi perbankan yang sudah ada di perumahan -termasuk Citigroup dan HSBC- telah memperluas penjualan dan jangkauan mereka. Bahkan, perusahaan yang secara tradisional lebih fokus pada investment banking seperti JPMorgan dan Deutsche Bank juga menguatkan sejumlah lini bisnis mereka.Dalam sebuah tabel liga perbankan di transaksi perdananya, perusahaan analis industri di minggu ini menempatkan HSBC dan JPMorgan sebagai dua pemain terkuat di 2016 di Asia, berdasarkan pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu bisa terjadi meski masih terdapat ketidakpastian ekonomi dunia.(ABD)