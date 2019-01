Harga Emas Dunia Tertekan Keperkasaan Dolar AS

Chicago: Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi karena logam mulia terus berada di bawah tekanan oleh dolar Amerika Serikat (USD) yang lebih kuat.



Mengutip Antara, Jumat, 11 Januari 2019, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari 2019, turun USD4,6 atau 0,36 persen menjadi menetap pada USD1.287,4 per ons. Para analis mengatakan pergerakan greenback terus menjadi salah satu faktor terbesar bagi pergerakan emas, dengan mata uang dipengaruhi rencana suku bunga Federal Reserve AS.

Gerak USD telah melemah bulan ini di tengah ekspektasi bahwa the Fed akan menjadi kurang agresif daripada yang diperkirakan sebelumnya dalam pengetatan kebijakan moneter. Indeks dolar AS, yang mengukur USD terhadap enam mata uang utama rivalnya, naik 0,28 persen menjadi 95,46 pada pukul 18.15 GMT.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD menguat maka emas berjangka akan jatuh, karena emas yang dihargai dalam USD menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 9,20 sen AS atau 0,58 persen menjadi menetap di USD15,643 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April bertambah sebanyak USD0,80 atau 0,10 persen menjadi ditutup pada USD826,10 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 122,80 poin atau 0,51 persen, menjadi berakhir di 24.001,92 poin. Indeks S&P 500 bertambah 11,68 poin atau 0,45 persen, menjadi ditutup di 2.596,64 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 28,99 poin atau 0,42 persen, menjadi 6.986,07 poin.



Saham Mac's anjlok hampir 18 persen menjadi ditutup pada USD26,11 per saham setelah melaporkan penjualan liburan yang lemah untuk 2018, dan memangkas prospek pendapatannya pada tahun ini.





(ABD)