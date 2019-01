Harga Minyak Naik Tipis di Perdagangan Asia

Singapura: Harga minyak naik tipis pada awal perdagangan di Asia pada Senin pagi, didukung oleh pemotongan pasokan yang sedang berlangsung dari klub produsen OPEC dan Rusia serta penurunan aktivitas pengeboran AS.



Mengutip Antara, Senin, 14 Januari 2019, minyak mentah berjangka internasional Brent berada di USD60,75 per barel atau naik 27 sen AS setara 0,5 persen dari penutupan terakhir mereka.

Sementara itu, minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) naik 22 sen AS atau 0,4 persen menjadi USD51,81 per barel.



Perusahaan riset ekonomi TS Lombard mengatakan minyak harga minyak cenderung stabil di sekitar level saat ini dan sangat mungkin melayang naik, menunjuk pada pemangkasan pasokan dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan beberapa sekutu non-OPEC, termasuk Rusia.



Perusahaan pengebor minyak di AS juga mengurangi empat rig minyak dalam seminggu yang berakhir 11 Januari, sehingga jumlah rig yang beroperasi turun menjadi 873 rig, perusahaan jasa energi Baker Hughes mengatakan dalam sebuah laporan mingguan pada Jumat, 11 Januari 2019.



Namun, TS Lombard mengatakan harga minyak mungkin tidak naik jauh lebih tinggi karena "ekonomi dunia sekarang melambat, membatasi ruang lingkup kejutan positif dalam permintaan minyak dan menghambat pengurangan persediaan."





