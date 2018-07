Potensi Pemulihan Harga CPO Berlanjut

Jakarta: Komoditas CPO pada perdagangan Selasa 17 Juli 2018 ditutup di harga 2.171 ringgit Malaysia, dengan histori pada hari perdagangan tersebut menyentuh harga rendah (low) di 2.164 ringgit Malaysia, serta harga tinggi (high) di 2.182 ringgit Malaysia.



CPO berjangka Malaysia ditutup turun tipis pada penutupan perdagangan Selasa, mengikuti pelemahan pada komoditas minyak kedelai, tetapi sebagian besar penurunan harga disebabkan faktor mata uang ringgit Malaysia yang fluktuatif atau tidak stabil.

"Ringgit Malaysia pada perdagangan kemarin berada pada kisaran yang melemah sebesar 0,1 persen terhadap mata uang dolar Amerika di posisi 4,0445 ringgit Malaysia per USD1," tutur analis Monex Investindo Futures Arie Nurhadi, dalam hasil risetnya, Rabu, 18 Juli 2018.



Harga acuan CPO kontrak untuk pengiriman Oktober di Bursa Malaysia Derivatives Exchange turun sebesar 0,1 persen pada harga 2.171 ringgit Malaysia atau setara dengan USD536,78 per metrik ton pada penutupan perdagangan sebagai kisaran harga yang mendekati terendah dalam kurun waktu tiga tahun.



Harga CPO mengikuti penurunan dalam komoditas minyak saingan, tetapi pemulihan yang disertai kelemahan dalam mata uang lokal telah meredam aktivitas penjualan. Bahwa sentimen pasar secara keseluruhan masih lemah karena permintaan yang masih belum mencukupi, meskipun data surveyor kargo telah menunjukkan bahwa penurunan ekspor telah berkurang.



Perdagangan Rabu 18 Juli 2018, saat tulisan ini disusun, pergerakan harga CPO sedang berada pada level 2.194 ringgit Malaysia. Dengan perdagangan hari ini dibuka pada harga 2.183 ringgit Malaysia, sementara harga tinggi tercatat berada di 2.199 ringgit Malaysia, dan harga rendah di 2.178 ringgit Malaysia.



Tercatat sesi pertama perdagangan pada hari ini CPO berjangka Malaysia melonjak 1,5 persen di kisaran tinggi mingguannya, nampak di tengah melemahnya ringgit Malaysia cukup mendongkrak harga komoditas tersebut.



Ringgit sebagai mata uang perdagangan CPO lokal Malaysia telah turun sebesar 0,3 persen menjadi 4,0550 ringgit Malaysia per USD1, merupakan kisaran terlemah sejak akhir Desember, sehingga membuat komoditas tersebut lebih murah untuk pembeli pengguna mata uang asing.



Dengan perhitungan saat ini CPO kontrak untuk pengiriman Oktober di Bursa Malaysia Derivatives Exchange bergerak naik sebesar 1,1 persen pada harga saat ini di 2.194 ringgit Malaysia atau setara dengan USD541,06 per metrik ton.



Potensi adanya penguatan lanjutan pada hari ini perlu konfirmasi penembusan harga pada level resistance di kisaran 2.209 ringgit Malaysia (resistance 1), 2.228 ringgit Malaysia (resistance 2), dan 2.246 ringgit Malaysia (resistance 3).



Sementara pada perdagangan di hari ini terdapat potensi pelemahan lanjutan yang dapat terjadi dengan acuan support di kisaran harga 2.162 ringgit Malaysia (support 1), 2.139 ringgit Malaysia (support 2), dan 2.122 ringgit Malaysia (support 3).





(AHL)