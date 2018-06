Tiongkok Berlakukan Tarif Tambahan Impor USD50 Miliar

Beijing: Tiongkok telah mengumumkan daftar produk kepada Amerika Serikat (AS) yang akan dikenakan tarif tambahan, sebagai tanggapan atas pengumuman AS untuk memberlakukan bea masuk tambahan atas impor Tiongkok.



Disetujui oleh Dewan Negara, Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara Tiongkok telah memutuskan untuk mengenakan bea tambahan sebesar 25 persen atas 659 item produk AS senilai sekitar USD50 miliar.

Dilansir oleh Xinhua, Minggu, 17 Juni 2018 tarif tambahan untuk 545 item senilai sekitar USD34 miliar termasuk produk pertanian, kendaraan, dan produk akuatik, akan berlaku mulai 6 Juli 2018, menurut pernyataan komisi.



Tanggal pelaksanaan untuk mengenakan tarif tambahan pada sisa 114 item, yang mencakup produk kimia, peralatan medis dan produk energi, akan diumumkan kemudian hari.



Keputusan telah dibuat sejalan dengan ketentuan yang relevan dari Hukum Perdagangan Luar Negeri Tiongkok dan Peraturan Republik Rakyat Tiongkok tentang Bea Masuk dan Ekspor, serta prinsip-prinsip dasar hukum internasional, kata pernyataan itu.



Langkah ini untuk membalas aksi Amerika Serikat mengumumkan tarif tambahan sebesar 25 persen untuk impor Tiongkok senilai sekitar USD50 miliar. Mulai 6 Juli, tarif tambahan akan dikenakan untuk produk Tiongkok senilai USD34 miliar. Sementara itu, produk Tiongkok senilai USD16 miliar lainnya akan menjalani peninjauan lebih lanjut.



Seorang pejabat yang bertanggung jawab atas Kantor Komisi Tarif Bea Cukai Tiongkok mengatakan bahwa tarif tambahan yang menargetkan barang-barang Tiongkok, sekali dikenakan, akan secara substansial mengubah kondisi perdagangan barang-barang ini, dan mempengaruhi produsen dan perusahaan perdagangan yang relevan serta produksi dan operasi untuk industri hulu dan hilir.



Pejabat itu mengatakan tindakan Tiongkok muncul sebagai tanggapan terhadap keadaan yang muncul yang disebabkan oleh pelanggaran kewajiban internasional AS.



"Tiongkok telah memperhatikan pernyataan AS bahwa akan terus memberlakukan tarif tambahan jika Tiongkok mengambil langkah-langkah balas dendam. Tiongkok memiliki hak untuk mengambil tindakan yang sesuai," menurut pejabat itu.













